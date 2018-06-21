Генсек ООН рассказал об общих интересах России и США по Сирии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что интересы России и США по Сирии совпадают. Об этом он сказал в ходе выступления в Международном дискуссионном клубе «Валдай».
Генсек ООН рассказал об общих интересах России и США по Сирии
  • РИА Новости

«Я глубоко убеждён, что нет фундаментального противоречия со стратегической точки зрения между США и Российской Федерацией по поводу Сирии или Ближнего Востока в целом», — сказал он.

Отмечалось, что Россия надеется на «создание объединённой Сирии с сирийским правительством».

Гутерреш подчеркнул, что Россия всегда имела хорошие отношения с Сирией и «имеет определённые основы в Сирии, это основано на прошлом».

Генсек ООН считает, что у США также есть «интерес в стабильной Сирии».

«Я считаю, что интересы двух сторон здесь на самом деле совпадают, но, к сожалению, с самого начала всё пошло так, что внезапно страны вдруг обнаружили: они не напрямую, но являются двумя сторонами конфликта», — заявил Гутерреш. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили урегулирование ситуации в Сирии.

RT ведёт прямую трансляцию.

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