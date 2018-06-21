Эксперт оценил заявление Трампа о желании поладить с Россией

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с RT прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил о желании наладить отношения с Россией.

«Дональд Трамп никогда не отказывался от своих намерений наладить отношения с Россией. В ходе своего президентства он несколько раз упоминал об этом предвыборном обещании. Трамп столкнулся с просто беспрецедентным политическим сопротивлением вашингтонской и международной глобальной элиты. Против него были применены все меры, от обструкции в конгрессе до вышедшей наружу в полной красе истории о спецслужбах и правоохранительных органах, которые использовались для того, чтобы сначала не дать ему избраться, а потом свернуть его президентство в первые же полтора года. Но из этого ничего не вышло — рейтинги Трампа растут, а экономика Соединённых Штатов в одном из самых лучших положений за последние 20—30 лет», — отметил Дробницкий.

По мнению эксперта, нынешнее положение Трампа даёт ему возможность для большей свободы действий в отношениях с Россией.

«У Трампа сейчас появилась достаточно жёсткая опора, и он может больше не оглядываться на политическую конкуренцию, меняет свою администрацию и начинает действовать в соответствии со своими предвыборными обещаниями. Одним из них была встреча с Владимиром Путиным и попытки взаимодействовать с Россией в тех вопросах, в которых двум державам это необходимо», — заключил эксперт.

Ранее Трамп во время митинга в Миннесоте заявил, что Америка «хочет поладить с Россией».