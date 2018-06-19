Госдеп: США предпочли бы иметь более крепкие отношения с Россией

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США предпочли бы иметь более крепкие отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Правительство Соединённых Штатов, конечно, предпочло бы, чтобы отношения с Россией были более крепкими», — сказала она в ходе брифинга.

При этом Науэрт оказалась комментировать возможную встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, отметив, что этот вопрос относится к компетенции Белого дома.

Ранее в Белом доме заявили, что рассматривают Австрию как одну из возможных площадок для встречи Трампа и Путина.

Кроме того, Трамп допустил, что его встреча с Путиным может состояться этим летом.

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