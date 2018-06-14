В Белом доме рассматривают Австрию как одну из возможных площадок для встречи Трампа и Путина

США и Россия прорабатывают возможность проведения встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричарда Хукера.

«Обе стороны изучают возможность встречи. Я не думаю, что уже приняты какие-либо решения или проработаны детали, однако обе стороны изучают возможность попытаться это сделать», — заявил он.

Также он выразил уверенность в том, что Австрия рассматривается в качестве площадки для проведения встречи Трампа и Путина. Хукер отметил, что «решение ещё не принято».

Ранее российский президент заявил, что его встреча с Трампом состоится «как только, так сразу», когда к ней будут готовы в Вашингтоне.