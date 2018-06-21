НАТО может уничтожить советское вооружение в Черногории

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НАТО собирается провести «демилитаризацию» Черногории, уничтожив советское вооружение, находящееся на территории страны. Об этом свидетельствует тендер, который размещён Агентством технического обеспечения и снабжения альянса и с которым ознакомился RT.
НАТО может уничтожить советское вооружение в Черногории
  • globallookpress.com
  • © Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com

Речь идёт о морских минах, противокорабельных торпедах и боеголовках от противокорабельных ракет советского производства. Их планируется вывезти из страны, после чего, по условиям тендера, уничтожить.

«Подрядчик обязуется забирать боеприпасы с обозначенных складов в Черногории и осуществлять их безопасные перевозки на принадлежащий подрядчику объект по демилитаризации», — говорится в документе.

Подчёркивается, что компания-исполнитель обязана связываться с Минобороны «для согласования графика разгрузки» и гарантировать, что оружие не потеряется в процессе перевозки.

Оружие, как поясняется, должно быть уничтожено так, чтобы «ни одна составляющая часть, материал или взрывчатое вещество не могли быть повторно использованы по своему назначению».

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс приступит к патрулированию воздушного пространства над Черногорией.

При этом в Министерстве обороны страны отмечали, что не собираются размещать в Черногории базы НАТО. 

В 2017 году Черногория была принята в альянс.

Подробнее — в материале RT.

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