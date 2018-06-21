Демилитаризация с последствиями: НАТО планирует уничтожить советское вооружение в Черногории

НАТО ищет подрядчика для учёта и уничтожения советского оружия, которое осталось на военных складах в Черногории. По условиям тендера, с которыми ознакомился RT, подрядчик альянса должен уничтожить торпеды и боеголовки противокорабельных ракет, в которых ещё сохранились взрывчатые вещества. Всего планируется утилизировать 341 тонны боеприпасов. По мнению экспертного сообщества, оружие под легендой демилитаризации может быть вывезено из Черногории и направлено в зоны действующих конфликтов. Специалисты отмечают, что советское вооружение крайне сложно отследить по серийным номерам. Ранее организация Conflict Armament Research сообщала, что оружие со складов стран Восточной Европы, закупленное армией США в 2015 году, оказалось в руках террористов в Сирии.

НАТО планирует провести так называемую демилитаризацию Черногории, уничтожив всё советское вооружение на территории страны. Соответствующий тендер, с текстом которого ознакомился RT, размещён Агентством технического обеспечения и снабжения НАТО. Согласно документу, будущий подрядчик должен уничтожить более 340 тонн вооружений в течение шести — девяти месяцев.

53-65 — 533-мм советская противокорабельная парогазовая перекисно-водородная торпеда. © Wikipedia

Свободное оружие

С территории Черногории планируется вывезти морские мины, советские противокорабельные торпеды, каждая из которых весит 380 кг, и боеголовки от противокорабельных ракет советского производства П-20 весом 620 кг каждая.

По условиям тендера компания-исполнитель должна провести учёт боеприпасов, а после этого собрать их с военных складов и уничтожить.

«Подрядчик обязуется забирать боеприпасы с обозначенных складов боеприпасов в Черногории и осуществлять их безопасные перевозки на принадлежащий подрядчику объект по демилитаризации. Подрядчик обязуется своевременно перед запланированной демилитаризацией связываться с Министерством обороны для согласования графика разгрузки», — говорится в материалах к контракту.

Подрядчик также должен гарантировать, что боезаряды не потеряются по пути до места их ликвидации.

«Под демилитаризацией подразумевается процесс полного уничтожения единицы оружия таким образом, чтобы после уничтожения боеприпаса ни одна составляющая часть, материал или взрывчатое вещество не могли быть повторно использованы по своему назначению», — сообщается в документе.

«Придумали легенду»

Проект по учёту и уничтожению советского вооружения планируется завершить в течение шести — девяти месяцев. Отмечается, что взрывчатые вещества, помимо уничтожения, могут быть переработаны для использования в гражданских целях.

«По запросу подрядчика и после утверждения Агентством технического обеспечения и снабжения НАТО (NSPA) соответствующие взрывчатые вещества могут быть уничтожены, преобразованы в другие продукты или повторно использованы в гражданских целях. Однако повторное использование взрывчатых веществ в военных целях запрещено», — говорится в материалах к контракту.

Примечательно, что подрядчик НАТО должен предоставить доступ к объектам уничтожения боезапасов для «проведения мероприятий общественной дипломатии». В частности, планируется провести фотосъёмку и опубликовать пресс-релиз о процессе «демилитаризации Черногории».

Эксперты при этом опасаются, что планируемое к уничтожению советское оружие могут перебросить на Украину или в Сирию.

«Это оружие боевое. Я предполагаю, что они придумали легенду для того, чтобы списать это оружие», — отметил в беседе с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

Он пояснил, что нелегально переправлять советское оружие удобнее, чем современное.

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«Происхождение нового оружия по номерам, по сериям, по моделям, сколько бы их ни перебивали, всегда можно выяснить и выйти на производителя, а через производителя — на заказчика. А оружие, которое было произведено в Советском Союзе, анонимно. Его очень удобно использовать в вооружённых конфликтах, так как выйти на производителя чрезвычайно сложно», — подчеркнул эксперт.

Манойло отметил, что ранее уже были случаи использования списанного оружия в современных конфликтах.

«Были случаи, когда списанное и отправленное на утилизацию под примерно такой же легендой советское вооружение в Венгрии и Румынии потом оказывалось на Украине — у националистов из «Правого сектора»*. Такие случаи зафиксированы. Румынские и венгерские танки оказались в зоне конфликта. Значительная часть запасов из Венгрии и Румынии на Украину отправлялась как раз в 2014, 2015 и 2016 годах, в этих странах вряд ли осталось какое-либо вооружение. А Черногория недавно вступила в НАТО. Вот у них эти склады остались. Поэтому для альянса Черногория так важна», — отметил эксперт.

Почётный караул рядом с флагом НАТО и Черногории

AFP

Неслучайные совпадения

Ранее стало известно, что оружие со складов стран Восточной Европы, закупленное армией США в 2015 году, оказалось в руках террористов организации «Исламское государство»**. Соответствующие выводы представлены в докладе независимой организации по отслеживанию вооружений Conflict Armament Research (CAR).

Согласно исследованию, большая часть оружия, которое позже попало к боевикам в Сирии и Ираке, было изготовлено в странах Восточной Европы. Как сообщили аналитики организации, вооружение поставлялось через США и Саудовскую Аравию. Эксперты Conflict Armament Research отслеживали его с июля 2014 по ноябрь 2017 года.

После отступления террористов «Исламского государства» сотрудники CAR изучили оружие и боеприпасы, которые оставили после себя боевики.

The U.S. bought an anti-tank weapon. Within 59 days, ISIS had it https://t.co/jjOh4MOMvgpic.twitter.com/pOaLPXwkPk — NBC News (@NBCNews) 14 декабря 2017 г.

Так, в частности, была найдена противотанковая управляемая ракета, произведённая в Болгарии. Она была направлена в США в декабре 2015 года, а спустя 59 дней обнаружена солдатами армии Ирака на месте сражения с отступавшими террористами в ходе операции в Рамади.

«Это означает, что в этой цепочке поставок не так много посредников», — рассказал телеканалу NBC член организации Дэмиен Сплиттер, исследователь в Ираке и Сирии.

Также экспертам удалось найти среди оружия, поступившего на вооружение террористов, элементы для запуска ракет болгарского производства и китайские пулемёты.

В ноябре 2017 года СМИ сообщили об обнаружении оружия американского и европейского производства на территориях, освобождённых от боевиков «Исламского государства».

По сообщениям информационного агентства SANA, на складах в районах Аль-Ашара, Субейхан и Салихия были найдены снаряды, боеприпасы и образцы оружия, произведённые в западных странах. А в октябре прошлого года бригадный генерал сирийской армии Хасан Сухейл сообщил об обнаружении на складе террористов в Аль-Маядине новейших вооружений НАТО из США, Бельгии и Великобритании.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.