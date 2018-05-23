В Черногории заявили, что не планируют размещения в стране баз НАТО

Черногория не рассматривает вопрос о размещении баз НАТО. Такое мнение выразил глава Минобороны Черногории Предраг Бошкович.

«Черногория не планирует строительство базы НАТО на Синяевине или в другом месте, для этого нет необходимости. Утилизация или уничтожение излишков вооружения не планируется ни на Синяевине, ни где бы то ни было в Черногории», — цитирует его Радио и телевидение Черногории (RTCG).

В 2017 году Черногория была принята в НАТО.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем заявил, что страны плечом к плечу с другими союзниками по НАТО противостоят России.