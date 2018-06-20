Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь с помилованием Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы Турбьёрну Ягланду с просьбой помочь в вопросе помилования или экстрадиции в Россию осуждённого в США россиянина Константина Ярошенко.

«Вы могли бы мне помочь по Ярошенко, который находится в США? Я обращалась к президенту (США. — RT) о помиловании, но пока получила очень расплывчатый ответ», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Генсек в свою очередь заявил о готовности сделать всё от него зависящее для помощи людям, однако подчеркнул, что США не являются членом Совета Европы, поэтому для него это трудный вопрос.

Ранее супруга Ярошенко в беседе с НСН рассказала о решении перевести её мужа из тюрьмы Форт-Дикс в другую американскую тюрьму.

В 2011 году Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы. Его обвинили в подготовке и доставке на американскую территорию крупной партии наркотиков.