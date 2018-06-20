Источник: КНДР может начать процесс передачи США останков американских военнослужащих

Власти Северной Кореи в ближайшее время могут начать процесс передачи Соединённым Штатам останков американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

«Северная Корея может начать процесс передачи останков военнослужащих, в том числе американских, числившихся пропавшими со времен Корейской войны, в течение следующих нескольких дней», — цитирует РИА Новости собеседников агентства.

По мнению источников, этот процесс может занять «месяцы или даже годы».

Отмечается также, что северокорейская сторона будет передавать останки американских военнослужащих командованию ООН в Южной Корее, после чего они будут «перемещены на базу ВВС Хикэм на Гавайях».

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