Источник: КНДР может начать процесс передачи США останков американских военнослужащих
«Северная Корея может начать процесс передачи останков военнослужащих, в том числе американских, числившихся пропавшими со времен Корейской войны, в течение следующих нескольких дней», — цитирует РИА Новости собеседников агентства.
По мнению источников, этот процесс может занять «месяцы или даже годы».
Отмечается также, что северокорейская сторона будет передавать останки американских военнослужащих командованию ООН в Южной Корее, после чего они будут «перемещены на базу ВВС Хикэм на Гавайях».
Ранее политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.