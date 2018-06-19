В Женеве началась встреча де Мистуры с представителями делегаций России, Ирана и Турции
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Российскую делегацию возглавляют спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.
От Ирана и Турции на встречу прибыли заместители глав МИД Хосейн Ансари и Седат Онал.
Ожидается, что, помимо вопроса о формировании конституционного комитета для выработки Конституции Сирии, делегаты также обсудят ситуацию в зонах деэскалации и укрепление доверия между сирийскими сторонами конфликта в вопросе обмена пленными и задержанными лицами.
Ранее сообщалось, что группы сирийской оппозиции передали де Мистуре список кандидатов на участие в будущей конституционной комиссии.