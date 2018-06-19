В Женеве началась встреча де Мистуры с представителями делегаций России, Ирана и Турции

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В Женеве проходит встреча спецпосланника Генсекретаря ООН по САР Стаффана де Мистуры с представителями России, Ирана и Турции — стран — гарантов перемирия в Сирии. Переговоры посвящены формированию конституционного комитета.
В Женеве началась встреча де Мистуры с представителями делегаций России, Ирана и Турции
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Российскую делегацию возглавляют спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. 

От Ирана и Турции на встречу прибыли заместители глав МИД Хосейн Ансари и Седат Онал.

Ожидается, что, помимо вопроса о формировании конституционного комитета для выработки Конституции Сирии, делегаты также обсудят ситуацию в зонах деэскалации и укрепление доверия между сирийскими сторонами конфликта в вопросе обмена пленными и задержанными лицами.

Ранее сообщалось, что группы сирийской оппозиции передали де Мистуре список кандидатов на участие в будущей конституционной комиссии.

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