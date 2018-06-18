Оппозиция Сирии передала де Мистуре список кандидатов на участие в конституционной комиссии

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Группы сирийской оппозиции передали спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре список кандидатов на участие в будущей конституционной комиссии.
Оппозиция Сирии передала де Мистуре список кандидатов на участие в конституционной комиссии
  • РИА Новости

«Три группы, которые были в Сочи (платформа «Москва», движение «Завтра», возглавляемое Ахмадом Джарбой, и Сирийская национальная демократическая конференция под руководством Хейсама Манаа), подготовили совместный список кандидатов для конституционной комиссии и передали его сегодня Стаффану де Мистуре», — приводит РИА Новости слова представителя платформы «Москва» Моханнада Дликана.

Отмечается, что реакция де Мистуры пока не известна.

Ранее сообщалось, что оппозиция Сирии отправила России, Ирану и Турции, являющимся гарантами перемирия, список из 50 кандидатов для создания конституционного комитета.

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