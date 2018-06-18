Оппозиция Сирии направила России, Турции и Ирану список для конституционного комитета

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Оппозиция Сирии отправила России, Ирану и Турции, являющимся гарантами перемирия, список из 50 кандидатов для создания конституционного комитета.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя руководства «московской» платформы оппозиции Кадри Джамиля. 

По его словам, список был отправлен 15 июня. 

«Оппозиция, которая была представлена на Конгрессе сирийского национального диалога, отправила странам-гарантам список из 50 человек, которые представляют весь спектр оппозиции», — сказал он.

В январе на Конгрессе сирийского нацдиалога было принято решение о создании конституционной комиссии

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