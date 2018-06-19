Число погибших в результате стрельбы в шведском Мальмё возросло до двух

В результате стрельбы в шведском городе Мальмё умер ещё один пострадавший. Об этом сообщили в местной полиции.

Отмечается, что 29-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в Мальмё. В результате произошедшего пять человек получили ранения. Позднее один из них умер в больнице.