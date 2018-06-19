Число погибших в результате стрельбы в шведском Мальмё возросло до двух

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В результате стрельбы в шведском городе Мальмё умер ещё один пострадавший. Об этом сообщили в местной полиции.

Отмечается, что 29-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений. 

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в Мальмё.

В результате произошедшего пять человек получили ранения.

Позднее один из них умер в больнице. 

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