Пять человек ранены в результате стрельбы в Швеции

Пять человек получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Мальмё, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.

Reuters

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Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, больница охраняется. Как сообщили в полиции, состояние раненых не уточняется. В октябре 2017 года четыре человека получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Треллеборг.