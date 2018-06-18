Пять человек ранены в результате стрельбы в Швеции
Пять человек получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Мальмё, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
- Reuters
- © TT News Agency/Johan Nilsson/via REUTERS
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, больница охраняется.
Как сообщили в полиции, состояние раненых не уточняется.
В октябре 2017 года четыре человека получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Треллеборг.
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