Пять человек ранены в результате стрельбы в Швеции

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Пять человек получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Мальмё, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
Пять человек ранены в результате стрельбы в Швеции
  • Reuters
  • © TT News Agency/Johan Nilsson/via REUTERS

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, больница охраняется.

Как сообщили в полиции, состояние раненых не уточняется.

В октябре 2017 года четыре человека получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Треллеборг.

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