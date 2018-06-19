Один из пострадавших в результате стрельбы в Швеции умер в больнице
Один из пострадавших в результате стрельбы в шведском городе Мальмё скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщили в полиции.
По данным сотрудников правоохранительных органов, жертвой нападения стал 18-летний юноша.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в Мальмё пять человек получили ранения.
Позднее они были госпитализированы.
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