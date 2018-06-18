СМИ: Следовавший на Ибицу самолёт вынужденно сел в Париже из-за беспорядков на борту

Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина на Ибицу, совершил экстренную посадку в Париже из-за беспорядков на борту с участием около 20 пассажиров. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что после посадки полиция сняла с рейса трёх человек.

Как пояснил командир экипажа, на борту находились дети, поэтому в целях безопасности было решено совершить экстренную посадку. По его словам, нарушители принимали спиртное в аэропорту Дублина перед полётом.

«Самолёт нормально приземлился, этих пассажиров вывели с борта судна, после прибытия их задержала полиция, затем воздушное судно продолжило полёт на Ибицу», — сказал представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Канаде пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за возгорания на борту.

Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.