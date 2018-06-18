СМИ: Следовавший на Ибицу самолёт вынужденно сел в Париже из-за беспорядков на борту
- Reuters
Отмечается, что после посадки полиция сняла с рейса трёх человек.
Как пояснил командир экипажа, на борту находились дети, поэтому в целях безопасности было решено совершить экстренную посадку. По его словам, нарушители принимали спиртное в аэропорту Дублина перед полётом.
«Самолёт нормально приземлился, этих пассажиров вывели с борта судна, после прибытия их задержала полиция, затем воздушное судно продолжило полёт на Ибицу», — сказал представитель авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в Канаде пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за возгорания на борту.
Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.