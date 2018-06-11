СМИ: Самолёт с 214 пассажирами совершил посадку в Ирландии из-за записки о бомбе на борту

Самолёт с 214 пассажирами на борту экстренно приземлился в Ирландии после обнаружения в туалете записки с сообщением о бомбе.

Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что самолёт авиакомпании United Airlines, который направлялся из Рима в Чикаго, совершил посадку в аэропорту ирландского города Шаннон, его ожидали автомобили скорой помощи и пожарной службы.

Ранее следовавший из Сингапура в таиландский Хат Яй самолёт вернулся в аэропорт вылета после угрозы взрыва на борту.

Также URA.RU сообщало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.