Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя.

«В отношении санкций, а также об их эффективности можно говорить только в очень условном смысле. Для Крыма главным драйвером развития экономики являются внутренние инвестиции со стороны России», — заявил эксперт.

По его словам, полуострову не страшны санкции.

Как отметил Джаралла, сегодняшнее решение свидетельствует о том, что Европа из последних сил пытается сохранить определённое единство, несмотря на многочисленные противоречия.

Эксперт добавил, что продление санкций — это лишь демонстративный жест.

Ранее профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в беседе с НСН оценила стремление Италии повлиять на отмену санкций против России.