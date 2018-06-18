Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя

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Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя.
Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя
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«В отношении санкций, а также об их эффективности можно говорить только в очень условном смысле. Для Крыма главным драйвером развития экономики являются внутренние инвестиции со стороны России», — заявил эксперт.

По его словам, полуострову не страшны санкции.

Как отметил Джаралла, сегодняшнее решение свидетельствует о том, что Европа из последних сил пытается сохранить определённое единство, несмотря на многочисленные противоречия.

Эксперт добавил, что продление санкций — это лишь демонстративный жест.

Ранее профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в беседе с НСН оценила стремление Италии повлиять на отмену санкций против России.

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