Мигранты с «Аквариуса» смогут 45 дней находиться в Испании без дополнительной регистрации

Мигранты с судна «Аквариус», прибывающие в порт Валенсии, получили право находиться в Испании без дополнительной регистрации в течение 45 дней.

Как передаёт агентство EFE, об этом сообщил главный инспектор Генерального комиссариата по делам иностранных граждан и пересечения границ Бернардо Алонсо.

По его словам, по истечении данного срока мигрантам придётся просить убежище или получать вид на жительство.

Ранее сотни мигрантов с судна «Аквариус» начали прибывать в Испанию.

11 июня Италия отказалась впускать в свой порт спасательное судно «Аквариус», на борту которого находились более 600 мигрантов. Судно согласилась принять Испания.