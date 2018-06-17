Мигранты с «Аквариуса» смогут 45 дней находиться в Испании без дополнительной регистрации

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Мигранты с судна «Аквариус», прибывающие в порт Валенсии, получили право находиться в Испании без дополнительной регистрации в течение 45 дней.
Мигранты с «Аквариуса» смогут 45 дней находиться в Испании без дополнительной регистрации
  • Reuters

Как передаёт агентство EFE, об этом сообщил главный инспектор Генерального комиссариата по делам иностранных граждан и пересечения границ Бернардо Алонсо.

По его словам, по истечении данного срока мигрантам придётся просить убежище или получать вид на жительство.

Ранее сотни мигрантов с судна «Аквариус» начали прибывать в Испанию.

11 июня Италия отказалась впускать в свой порт спасательное судно «Аквариус», на борту которого находились более 600 мигрантов. Судно согласилась принять Испания.

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