Эксперт оценил заявление МИД Японии о требованиях США к КНДР по 47 пунктам

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT заявление японского МИД о том, что США в рамках договора с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова предъявили требования по 47 пунктам.

«Я думаю, их (требований США. — RT) может быть гораздо больше, чем 47. Такая информация появляется от Японии, потому что у неё очевидные интересы в реализации соглашения между КНДР и США. Это касается её безопасности, она не может остаться в стороне. Возможно, Токио заинтересован в публикации, чтобы Трамп и Ким Чен Ын тихо не отказались от выполнения требований. Какие могут быть условия, в которых, в первую очередь, и Япония заинтересована? Это, естественно, связано с ядерной и ракетной программами. Одно дело, когда есть ядерное оружие, другое дело, когда появляются носители, которые могут преодолевать систему ПРО. Япония оказывается уязвимой, как и Южная Корея. Денуклеаризация может длиться десятилетиями, а урегулирование вопроса вокруг ракетной программы — в интересах (Японии. — RT) в первую очередь», — отметил Ярыгин.

Кроме того он добавил, что одна из целей Ким Чен Ына — ослабление санкций для страны.

«Сам Трамп снять американские санкции не может, только в случае согласования с конгрессом, а Ким Чен Ын нацелен на то, чтобы его страна могла ощутить экономические эффекты в сжатой перспективе. Возможно, это было одной из основных целей, помимо усиления имиджевой позиции. США могут побуждать стороны, которые могут идти в фарватере — например, Южную Корею и Японию, делать первые шаги, которые давали бы понять Ким Чен Ыну, что могут появиться некие облегчения в экономическом плане», — пояснил Ярыгин.

По словам эксперта, США могут изменить курс в отношении Северной Кореи даже в случае переизбрания Трампа в 2020 году, поэтому гарантировать безопасность Северной Кореи реально невозможно.

Ранее глава японского МИД Таро Коно заявил, что США в рамках договора с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова предъявили требования по 47 пунктам.