Газета The Los Angeles Times, которая входит в число ведущих периодических изданий США, сменит владельца.

Как сообщается на сайте издания, миллиардер Патрик Хуан Синьсян на следующей неделе закроет сделку по приобретению у компании Tronc Inc. газет The Los Angeles Times, The San Diego Union-Tribune, испанской Hoy и ещё ряда изданий.

Уточняется, что стоимость сделки составила $500 млн.

Ранее СМИ писали, что американский журнал Interview, основанный известным художником Энди Уорхолом в 1969 году, закрывается по причине банкротства.