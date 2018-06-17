Гутерреш призвал не допустить срыва мирного урегулирования в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после взрыва в Афганистана заявил, что сторонам конфликта следует не допустить срыва мирного урегулирования.

Он также подчеркнул, что приветствует решение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить режим прекращения огня с движением «Талибан»*.

«Генсек считает, что конфликт в Афганистане может быть урегулирован только путём инклюзивного политического процесса», — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой организации.

Ранее сообщалось, что в результате атаки террориста-смертника на востоке провинции Нангархар в Афганистане погибли не менее 17 человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что объявленное ранее прекращение огня между правительственными войсками и членами террористической группировки «Талибан» в честь праздничных дней, знаменующих окончание Рамадана, будет продлено.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.