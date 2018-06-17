Обама рассказал о прочитанных им за последнее время книгах

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Экс-президент США Барак Обама на своей странице в Facebook опубликовал список книг, прочитанных им за последнее время.

«Меня часто спрашивают, что я читаю, смотрю или слушаю. В связи с этим я подумал, что мог бы время от времени публиковать краткие списки с названиями тех материалов, которые меня интересуют», — говорится в сообщении.

В список литературы, опубликованный Обамой на странице в социальной сети, вошли в том числе книги Патрика Денина «Почему либерализм провалился» и Энрико Моретти «Новая география рабочих мест».

Ранее сообщалось, что бывший американский лидер и его супруга Мишель Обама будут продюсировать фильмы и сериалы для Netflix.

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