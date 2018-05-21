Обама с женой будут продюсировать фильмы и сериалы для Netflix

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Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама будут продюсировать фильмы и сериалы для Netflix.
Обама с женой будут продюсировать фильмы и сериалы для Netflix
  • Reuters

Об этом сообщает сама компания на своей странице в Twitter.

«Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили многолетнее соглашение о продюсировании фильмов и сериалов для Netflix», — указывается в заявлении.

Отмечается, что они будут задействованы в производстве целого ряда различной кинопродукции, в частности сериалов и документальных фильмов.

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