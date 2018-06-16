Совет глав правительств ШОС состоится в октябре в Таджикистане

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов сообщил, что совет глав правительств организации состоится в середине октября 2018 года в Душанбе.
Совет глав правительств ШОС состоится в октябре в Таджикистане
  • Reuters

«Сейчас главы наших государств дали поручение, и в середине октября состоится заседание совета глав правительств ШОС. Оно состоится в городе Душанбе», — цитирует его РИА Новости.

При этом Алимов уточнил, что точную дату проведения мероприятия сообщат позднее.

По его словам, по итогам встречи могут быть предприняты шаги, направленные в том числе на урегулирование некоторых вопросов в сфере торговли и таможни.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи лидеров стран — членов ШОС заявил, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках организации является борьба с терроризмом.

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