Совет глав правительств ШОС состоится в октябре в Таджикистане
- Reuters
«Сейчас главы наших государств дали поручение, и в середине октября состоится заседание совета глав правительств ШОС. Оно состоится в городе Душанбе», — цитирует его РИА Новости.
При этом Алимов уточнил, что точную дату проведения мероприятия сообщат позднее.
По его словам, по итогам встречи могут быть предприняты шаги, направленные в том числе на урегулирование некоторых вопросов в сфере торговли и таможни.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи лидеров стран — членов ШОС заявил, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках организации является борьба с терроризмом.