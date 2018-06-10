Лидеры ШОС призвали все стороны оказывать содействие переговорному процессу с КНДР

Лидеры стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отмечают возобновление диалога между КНДР, США и Южной Кореей и призывают все вовлечённые стороны оказывать содействие переговорному процессу. Об этом говорится в принятой по итогам саммита в Китае Циндаоской декларации.

Как передаёт РИА Новости, в декларации отмечается, что государства — члены ШОС выступают за урегулирование ситуации на Корейском полуострове исключительно политико-дипломатическим путём, который будет основан на диалоге и консультациях.

Также они поддержали мирные инициативы международного сообщества, в том числе России и Китая, направленные на нормализацию обстановки, в частности денуклеаризацию Корейского полуострова, и обеспечение долгосрочного мира в Северо-Восточной Азии.

«В этом контексте государства-члены отмечают возобновление межкорейского диалога, а также контакты между КНДР и США, и призывают все вовлечённые стороны оказывать содействие переговорному процессу», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует предстоящий саммит США — КНДР.