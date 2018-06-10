Путин: Россия приветствует предстоящий саммит США — КНДР

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует предстоящий саммит США — КНДР. Об этом он сказал на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

По его словам, проблема Корейского полуострова оказывает существенное влияние на безопасность на пространстве ШОС.

«Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» урегулирования», — приводит его слова РИА Новости.

Президент отметил, что по линии ШОС необходимо продолжать оказывать содействие нормализации обстановки в регионе.

«Россия приветствует предстоящий саммит США и Северной Кореи и отмечает большой вклад КНР в разрешение кризиса на Корейском полуострове», — заявил российский лидер.

Ранее Путин назвал мужественным решение президента США Дональда Трампа пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном.