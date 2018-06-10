Путин: Россия приветствует предстоящий саммит США — КНДР
По его словам, проблема Корейского полуострова оказывает существенное влияние на безопасность на пространстве ШОС.
«Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» урегулирования», — приводит его слова РИА Новости.
Президент отметил, что по линии ШОС необходимо продолжать оказывать содействие нормализации обстановки в регионе.
«Россия приветствует предстоящий саммит США и Северной Кореи и отмечает большой вклад КНР в разрешение кризиса на Корейском полуострове», — заявил российский лидер.
Ранее Путин назвал мужественным решение президента США Дональда Трампа пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном.