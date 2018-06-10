Путин рассказал о приоритетном направлении взаимодействия в рамках ШОС

Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является борьба с терроризмом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы подчеркнуть, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС остаётся борьба с терроризмом, принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией», — сказал президент.

Данное заявление российский лидер сделал во время своего выступления на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе.

Ранее Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС.