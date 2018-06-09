Путин на полях саммита ШОС встретился с президентом Монголии

Российский лидер Владимир Путин на полях саммита ШОС провёл встречу с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

«Хотел бы отметить существенное увеличение потока транзитных грузов, контейнерных перевозок в 2,7 раза по улан-баторской железной дороге», — цитирует РИА Новости Путина.

Российский президент также отметил, что России и Монголии «есть, над чем работать» и предложил обсудить планы сотрудничества.

Лидер Монголии в свою очередь поздравил Путина с прошедшими в марте в России выборами президента.

Ранее Путин в ходе встречи с иранским президентом Хасаном Рухани заявил об успешной совместной работе над разрешением сирийского кризиса.