Пожарные локализовали пожар в Школе искусств Глазго
- Reuters
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В настоящий момент огонь преимущественно локализован. Вместе с тем над тушением нескольких небольших зон всё ещё работают пожарные расчёты», — указывается в заявлении.
Уточняется, что на месте происшествия остаются около 50 пожарных и девять машин.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Информации о причинах возгорания также пока нет.
Ранее стало известно, что в Школе искусств Глазго произошёл пожар.