Пожарные локализовали пожар в Школе искусств Глазго

Пожарно-спасательная служба Шотландии заявила, что возгорание в Школе искусств Глазго преимущественно локализовано.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящий момент огонь преимущественно локализован. Вместе с тем над тушением нескольких небольших зон всё ещё работают пожарные расчёты», — указывается в заявлении.

Уточняется, что на месте происшествия остаются около 50 пожарных и девять машин.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Информации о причинах возгорания также пока нет.

Ранее стало известно, что в Школе искусств Глазго произошёл пожар.