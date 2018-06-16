В школе искусств Глазго произошёл пожар
«В здании Макинтош произошёл пожар. В настоящее время на месте работают пожарные. Мы сообщим о деталях как можно скорее», — говорится в сообщении школы.
There is a fire at the Mackintosh Building. The fire brigade are currently on scene. We will report back with news updates as soon as possible.— Glasgow School Art (@GSofA) 15 июня 2018 г.
Ранее стало известно, что по меньшей мере семь человек пострадали при возгорании, которое произошло в больнице Лондона.