В школе искусств Глазго произошёл пожар

Пожар произошёл в школе искусств в шотландском Глазго, сообщает Sky News со ссылкой на учреждение.

«В здании Макинтош произошёл пожар. В настоящее время на месте работают пожарные. Мы сообщим о деталях как можно скорее», — говорится в сообщении школы.

There is a fire at the Mackintosh Building. The fire brigade are currently on scene. We will report back with news updates as soon as possible. — Glasgow School Art (@GSofA) 15 июня 2018 г.

Ранее стало известно, что по меньшей мере семь человек пострадали при возгорании, которое произошло в больнице Лондона.