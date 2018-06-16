В школе искусств Глазго произошёл пожар

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Пожар произошёл в школе искусств в шотландском Глазго, сообщает Sky News со ссылкой на учреждение.

«В здании Макинтош произошёл пожар. В настоящее время на месте работают пожарные. Мы сообщим о деталях как можно скорее», — говорится в сообщении школы.

Ранее стало известно, что по меньшей мере семь человек пострадали при возгорании, которое произошло в больнице Лондона.

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