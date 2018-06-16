В Боливии 17 человек погибли в результате столкновения автобуса со скалой
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Erbol.
Отмечается, что в аварии также пострадали 22 человека.
Sube a 17 cifra de muertos por accidente de flota Unificado https://t.co/eD1cFtyZSG vía @ErbolDigital— ERBOL (@ErbolDigital) 15 июня 2018 г.
Всего в момент ДТП в транспортном средстве находились около 50 человек.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.
Ранее сообщалось, что в Будапеште двухэтажный автобус с Украины врезался в ограничитель высоты, десятки человек получили ранения.
В конце мая, как сообщало URA.RU, в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.