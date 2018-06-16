В Боливии 17 человек погибли в результате столкновения автобуса со скалой

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В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу, в результате чего 17 человек погибли.
В Боливии 17 человек погибли в результате столкновения автобуса со скалой
  • © Harald von Radebrecht
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Erbol.

Отмечается, что в аварии также пострадали 22 человека.

Всего в момент ДТП в транспортном средстве находились около 50 человек.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.

Ранее сообщалось, что в Будапеште двухэтажный автобус с Украины врезался в ограничитель высоты, десятки человек получили ранения.

В конце мая, как сообщало URA.RU, в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.

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