Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о поведении Трампа во время G7

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ, что во время саммита G7 президент США Дональд Трамп назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», а президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил, будто все террористы сосредоточены в Париже.

«Поведение Трампа объясняется тем, что он считает себя лидером этого сообщества, считает, что всем может давать прозвища и характеристики. Я думаю, что такое поведение продолжится, потому что оно характерно для Трампа как человека, его никто не может сдержать. Если он встретит некую солидарную реакцию со стороны ЕС, тогда ему, очевидно, придётся что-то пересмотреть, но пока этого не происходит. На мой взгляд, отношения США и ЕС ожидает дальнейшее охлаждение, плюс влияние торговых противоречий, но единый альянс Запада это пока не подорвёт, потому что Западная Европа всецело зависит в плане безопасности от США. Развитие дальнейших отношений зависит от обеих сторон, но Трамп считает, что он может оказывать одностороннее давление, ввиду того что он — сильная сторона, а вторая — слабая и не имеет возможности для адекватных ответов», — сказал Брутер.

Эксперт отметил, что у европейцев не просматривается особых альтернатив, поскольку они не в состоянии проводить солидарную и рассчитанную на серьёзный временной период политику в рамках ЕС из-за внутренних разногласий.

«Если отношения с Россией будут стабильными и устойчивыми в плане купирования противоречий, то Европа будет сильнее, если этого не будет происходить, то Европа будет слабее, а её зависимость от США будет больше. Формат G7 устарел, как только появился, потому что это попытка части стран выдать себя за мировое правительство, о чём Трамп говорил в преддверии этой встречи. Вопрос в том, что они хотят решать за всех, они будут пытаться это делать, но получаться будет ещё хуже», — заключил Брутер.

Ранее, по сообщениям Bloomberg, Дональд Трамп назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей» на фоне разногласий между Брюсселем и Вашингтоном относительно иранской ядерной сделки и Парижского соглашения по климату.