Трамп рассказал о поведении подчинённых Ким Чен Ына
«Он лидер своей страны, он очень силён и не позволяет никому мыслить как-то иначе. Когда он говорит, его люди сидят и слушают — я хочу, чтобы мои люди делали то же самое», — рассказал Трамп в беседе с журналистами. Его выступление транслировал NBC.
Ранее Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном.
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.