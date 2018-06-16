Трамп рассказал о поведении подчинённых Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп рассказал о своих впечатлениях о северокорейском лидере Ким Чен Ыне и заявил, что хотел бы иметь в подчинении таких же послушных сотрудников, как и у главы КНДР.

«Он лидер своей страны, он очень силён и не позволяет никому мыслить как-то иначе. Когда он говорит, его люди сидят и слушают — я хочу, чтобы мои люди делали то же самое», — рассказал Трамп в беседе с журналистами. Его выступление транслировал NBC.

Ранее Трамп рассказал о «хорошей химии» между ним и Ким Чен Ыном.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

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