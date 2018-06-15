МИД Украины прокомментировал сообщения СМИ о словах Трампа про Крым

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала сообщения СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них», — сказала Беца.

Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с ФАН также прокомментировал сообщения о словах Трампа про полуостров.

Как сообщалось, портал BuzzFeed со ссылкой на свои источники написал, что Трамп заявил 8 июня лидерам стран G7, что Крым является российским, так как там все говорят на русском языке.

В Белом доме не стали опровергать или подтверждать данные об этом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стал бы никак комментировать данные сообщения, так как неизвестно, насколько они достоверны.