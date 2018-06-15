Песков отреагировал на сообщения СМИ о словах Трампа про признание Крыма российским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым глава США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским.

«Вы знаете, такое количество лживых новостей, или fake news, что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «семёрки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», — заявил Песков.

Накануне портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Трамп заявил лидерам стран «Большой семёрки», что Крым является российским, так как там все говорят на русском языке. В Белом доме не стали опровергать или подтверждать данные об этом.

Также Трамп рассказал, что около 25% дискуссий на саммите G7 были посвящены Москве.