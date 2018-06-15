Политолог прокомментировал реакцию Белого дома на сообщения СМИ о заявлении Трампа про Крым

Американист, политолог Михаил Синельников-Оришак в разговоре с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая в ходе брифинга сказала, что не станет опровергать или подтверждать высказывания американского президента Дональда Трампа о Крыме.

«Дело в том, что на этой встрече Белый дом не присутствовал и никто своими ушами не слышал, что именно говорил Трамп. Здесь очень легко попасть впросак, показать свою псевдоосведомлённость, подтвердить или опровергнуть, а потом за это обязательно уцепятся, потому что Белый дом сейчас рассматривают под огромной лупой. Конечно, проще было сказать: «Нет, я не знаю». Не исключаю, что Трамп вполне мог это сказать, всё в его духе. Позлить, побесить своих коллег, особенно Канаду и Великобританию», — сказал эксперт.

По его словам, время, когда можно было безоговорочно верить американской прессе, давно прошло.

«Насчёт BuzzFeed, давно уже миновала та пора, когда написанное в американской прессе считалось непреложной правдой. Такую информацию вполне могли дать для того, чтобы показать «ветреность» Трампа, его готовность дружить с противником. Вполне возможно, в США ему это ещё припомнят, но он говорил это не для большой аудитории», — заключил эксперт.

Ранее в Белом доме не стали опровергать или подтверждать информацию о том, что американский президент Дональд Трамп в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским.