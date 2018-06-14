Госдеп прокомментировал сообщения о подготовке провокации с химоружием в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала заявления Минобороны России о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии.

По её словам, сообщения о подготовке провокации Свободной сирийской армией при поддержке США являются ложными.

«В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает Асада от ответственности за регулярные химатаки в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции по запрещению химического оружия», — написала Науэрт в Twitter.

Ранее Минобороны России сообщило, что Свободная сирийская армия при поддержке США готовит провокацию с участием мирных жителей в провинции Дейр эз-Зор. По данным ведомства, боевики готовят имитацию химатаки, результатом которой будет постановочное видео.