Эксперт рассказал о возможных целях готовящейся провокации боевиков в Сирии

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что Свободная сирийская армия при поддержке США готовит провокацию с участием мирных жителей в провинции Дейр эз-Зор.

«То, что возможна провокация со стороны боевиков, было ожидаемо. После провокации в Восточной Гуте представители «Белых касок» растворились, но свои сценарии они будут продолжать. Это направлено на то, чтобы оправдать применение силы со стороны США и коалиции, как и было 14 апреля. При этом США не будут руководствоваться никакими постановлениями ООН, и даже если Совет Безопасности ООН будет собран, то, как и в прошлый раз, США заблокируют любые решения по этому вопросу. Тогда были даже привезены свидетели этой инсценировки, но никакой реакции Вашингтона не последовало. Если провокации появятся, понятное дело, что может за этим последовать», — отметил Леонков.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Свободная сирийская армия при поддержке США готовит провокацию с участием мирных жителей в провинции Дейр эз-Зор.

По его словам, боевики готовят имитацию химической атаки со стороны сирийских властей, результатом которой станет постановочный видеоролик.

В ночь на 14 апреля вооружённые силы Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума.