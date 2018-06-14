Эксперт оценил возможность проведения встречи Путина и Трампа в Австрии

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в интервью RT прокомментировал сообщения о том, что в Белом доме изучают возможность проведения встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Австрии.

«Об этой встрече говорят уже не один месяц, но сейчас трудно предполагать и делать прогнозы, потому что разговоры идут очень долго. Тем не менее ясно, что она должна была состояться давно, назрело огромное количество вопросов в российско-американских отношениях и их необходимо незамедлительно решать. Конечно, повестка дня может быть самой разной. Понятно, что выбор Австрии неслучаен, так как последнее время именно эта страна является одним из лидеров среди западного мира, желающих нормализации отношений между Россией и Западом в первую очередь. И она выступает чуть ли не мостиком в диалоге между Москвой и Вашингтоном», — сказал Блохин.

По его словам, не стоит недооценивать непредсказуемость Трампа в вопросе организации саммита между президентами.

«Пока трудно говорить о том, состоится ли встреча, потому что необходимо учитывать фактор Трампа. Относительно него очень трудно делать какие-то прогнозы. Он в течение одного дня может сделать совершенно разные заявления. Но Россия всегда говорила, что готова к диалогу, всегда открыта. Мы хотим нормализации отношений, но вопрос в том, хотят ли этого Штаты», — заключил он.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон и Москва прорабатывают возможность организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, среди возможных площадок рассматривается Австрия.