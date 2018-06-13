Премьер Австралии приветствует итоги саммита США и КНДР

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл поддержал итоги прошедшего в Сингапуре саммита Соединённых Штатов и Северной Кореи.

«Он (Трамп. — RT) предложил Ким Чен Ыну альтернативное видение, шанс проложить курс к лучшему для его страны будущему… И время покажет, насколько это было убедительным, но мы понимаем непривлекательность других альтернатив», — цитирует The Sydney Morning Herald премьера.

По его словам, Австралия приветствует итоги переговоров США и КНДР, однако относится к этому с осторожностью.

«Поскольку сам Дональд Трамп сказал, что это может не сработать», — добавил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что удалось достичь «большого прогресса» в вопросе денуклеаризации КНДР.

12 июня в Сингапуре состоялись переговоры КНДР и США.