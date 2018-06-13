Вице-премьер Италии назвал Россию ключевым союзником в борьбе с терроризмом

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью «Известиям» заявил, что Россия является фундаментальным союзником Запада в борьбе с терроризмом.

Газета отмечает, что на саммите G7 президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в состав «большой восьмёрки».

В свою очередь Сальвини заявил, что поддерживает в этом американского лидера.

«Я очень рад, что американский президент Дональд Трамп имеет такие же намерения в отношении России, как и я. Россия — наш фундаментальный союзник против терроризма», — сказал он.

Сальвини добавил, что «европейцы должны работать» вместе с президентом России Владимиром Путиным для «защиты цивилизации от нападений исламистских экстремистов».

Ранее Сальвини заявил о готовности Италии обсуждать статус Крыма.