Антонов: Россия никому не навязывает свои ценности и волю

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия твёрдо следует нормам международного права и не навязывает никому свои ценности и волю. Об этом он сказал на приёме в российском посольстве по случаю Дня России.

«Россия — влиятельный и ответственный участник международной жизни. Мы никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности, твердо следуя нормам международного права», — приводит слова Антонова ТАСС.

По его словам, цели России «предельно понятны», в том числе это «безопасность границ и создание благоприятных внешних условий для решения насущных задач внутреннего развития».

Также Антонов отметил, что Москва справилась со сложнейшими вызовами.

«Нам удалось обеспечить, несмотря на жесткие внешнеполитические и внешнеэкономические условия, стабильное поступательное развитие нашей страны и создать предпосылки для уверенного движения вперед», — сказал посол.

Ранее Антонов заявил, что Россия заинтересована в стабильных отношениях с США.