Посол России призвал соотечественников в США активнее противодействовать «русофобским законам»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что соотечественникам необходимо активнее участвовать в политической жизни Соединённых Штатов, чтобы там не принимались «русофобские законы».

«Ваша поддержка очень нужна. Вы граждане (США. — RT), вы имеете право своим голосом, своим влиянием — а вас много — оказать влияние на политическую жизнь в вашем штате», — приводит РИА Новости заявление Антонова на форуме соотечественников.

По его словам, от этого зависит и их благосостояние, и то, как к ним будут «относиться политические структуры того или иного штата».

Антонов заявил, что завидует «украинцам, которые очень здорово через своих граждан и связи в сенате проводят русофобские резолюции».

«Помогите же вы, многомиллионная диаспора россиян, которые любят Россию, не допустить того, чтобы принимались такие законы», — сказал посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между Москвой и Западом хуже, чем во времена холодной войны.