Антонов заявил о заинтересованности России в стабильных отношениях с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с Вашингтоном.

Об этом он сказал в американской столице на торжественном приёме ко Дню России.

«Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с США. Наши страны могут сделать многое для укрепления международного мира и безопасности», — приводит слова Антонова РИА Новости.

По его словам, Москва и Вашингтон сталкиваются со схожими вызовами, на которые могли бы отмечать намного эффективнее, если бы действовали вместе.

«Российская сторона к такой работе готова», — добавил Антонов.

Ранее Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений.