Президент Южной Кореи провёл телефонный разговор с Трампом по итогам саммита КНДР — США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом итоги саммита КНДР — США.

Об этом говорится на странице администрации южнокорейского лидера в Twitter.

«Президент Мун сказал, что президент Трамп заложил прочную основу для мира не только на Корейском полуострове, но и во всём мире благодаря вкладу, который он внёс в ходе саммита», — указывается в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся вскоре после того, как завершилась встреча Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. В этот момент американский лидер находился в самолёте на пути домой.

Ранее МИД России позитивно оценил заявление Трампа по итогам саммита в Сингапуре.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.