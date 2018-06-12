МИД прогнозирует «нулевой» результат новых санкций США против России
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- globallookpress.com
Дипломаты указали на то, что американская сторона «никак не угомонится со своими санкциями».
«Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Соединённые Штаты демонстрируют «очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет» вместо борьбы с терроризмом и другими угрозами.
«Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников — Дня Победы и Дня России. Мы это запомним», — заключили в ведомстве.
Ранее Минфин США ввёл санкции против физических лиц и компаний из России.
В российском МИД отметили, что рассмотрят ответные меры.