МИД прогнозирует «нулевой» результат новых санкций США против России

Министерство иностранных дел России считает, что результат новых антироссийских санкций США будет нулевой.

Дипломаты указали на то, что американская сторона «никак не угомонится со своими санкциями».

«Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединённые Штаты демонстрируют «очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет» вместо борьбы с терроризмом и другими угрозами.

«Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников — Дня Победы и Дня России. Мы это запомним», — заключили в ведомстве.

Ранее Минфин США ввёл санкции против физических лиц и компаний из России.

В российском МИД отметили, что рассмотрят ответные меры.