В МИДе заявили, что Россия рассмотрит ответные меры на расширение санкций США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассмотрит ответные меры в связи с расширением санкций США в отношении физических и юридических лиц из России.

«Разумеется, ответные меры рассматриваться будут, без них в таких ситуациях просто нельзя. Тем более что последний перечень физических и юридических лиц, которых американцы подвели под свои ограничительные меры, включает наших граждан», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, Россия пойдёт на ответные шаги и выберет тех «кандидатов, которые отличаются агрессивной антироссийской линией».

Накануне Министерство финансов США ввело санкции в отношении трёх физических лиц и пяти компаний из России.