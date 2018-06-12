В МИДе заявили, что Россия рассмотрит ответные меры на расширение санкций США
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«Разумеется, ответные меры рассматриваться будут, без них в таких ситуациях просто нельзя. Тем более что последний перечень физических и юридических лиц, которых американцы подвели под свои ограничительные меры, включает наших граждан», — цитирует РИА Новости Рябкова.
По его словам, Россия пойдёт на ответные шаги и выберет тех «кандидатов, которые отличаются агрессивной антироссийской линией».
Накануне Министерство финансов США ввело санкции в отношении трёх физических лиц и пяти компаний из России.