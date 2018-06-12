Президент Южной Кореи назвал великой победой саммит США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал великой победой саммит Соединённых Штатов и КНДР, который прошёл в Сингапуре. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«Это великая победа, которая объединяет США, Южную Корею и Северную Корею, и прогресс для людей всего мира», — отметил он.

По его словам, Южная Корея пойдёт по новому пути, основываясь на достигнутом на саммите соглашении.

«Мы оставим позади тёмные времена войн и конфликтов и вместе начнём новую историю мира и сотрудничества», — добавил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности открыть новую главу в истории КНДР и США.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит двух стран. По его итогам лидерами был подписан документ.

Подробнее — в материале RT.