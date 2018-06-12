Президент Южной Кореи назвал великой победой саммит США и КНДР
- Reuters
«Это великая победа, которая объединяет США, Южную Корею и Северную Корею, и прогресс для людей всего мира», — отметил он.
По его словам, Южная Корея пойдёт по новому пути, основываясь на достигнутом на саммите соглашении.
«Мы оставим позади тёмные времена войн и конфликтов и вместе начнём новую историю мира и сотрудничества», — добавил он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности открыть новую главу в истории КНДР и США.
12 июня в Сингапуре состоялся саммит двух стран. По его итогам лидерами был подписан документ.
Подробнее — в материале RT.