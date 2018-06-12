Трамп анонсировал подписание документа с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет документ с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы прямо сейчас идём на подписание», — цитирует РИА Новости Трампа.

При этом он не уточнил, что за документ будет подписан.

Ранее американский лидер заявил о большом прогрессе на встрече с лидером КНДР. После рабочего обеда главы двух государств вышли на совместную прогулку.

Трамп ранее заявил, что переговоры тет-а-тет с лидером КНДР были «очень и очень хорошими».

Ким Чен Ын также заявил, что многие сочтут саммит в Сингапуре научной фантастикой.

RT ведёт текстовую трансляцию.