Трамп анонсировал подписание документа с КНДР
«Мы прямо сейчас идём на подписание», — цитирует РИА Новости Трампа.
При этом он не уточнил, что за документ будет подписан.
Ранее американский лидер заявил о большом прогрессе на встрече с лидером КНДР. После рабочего обеда главы двух государств вышли на совместную прогулку.
Трамп ранее заявил, что переговоры тет-а-тет с лидером КНДР были «очень и очень хорошими».
Ким Чен Ын также заявил, что многие сочтут саммит в Сингапуре научной фантастикой.
RT ведёт текстовую трансляцию.